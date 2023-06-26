Поиск пропавших в лесу: Лидер «ЛизаАлерт» предупреждает о растущей опасности

По словам Сергеева, ежедневно в Московском регионе пропадает более ста человек. Вместе с тем, он отмечает, что с каждой неделей ситуация становится все более серьезной. Многие люди, отправляясь в лес, надевают шорты, футболки и, в лучшем случае, ветровки. Однако ночью могут быть непредсказуемые заморозки, и те, кто заблудился после солнечного дня при температуре в плюс 23 градуса Цельсия, подвергаются серьезным температурным испытаниям, которые далеко не каждый человек способен выдержать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».