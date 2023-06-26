Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Поиск пропавших в лесу: Лидер «ЛизаАлерт» предупреждает о растущей опасности

26 июня 2023, 12:39
С приходом теплого сезона наблюдается увеличение числа пропавших людей в лесу, предупреждает руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» — Григорий Сергеев. Он отмечает, что самые критические показатели зафиксированы к середине сентября.

По словам Сергеева, ежедневно в Московском регионе пропадает более ста человек. Вместе с тем, он отмечает, что с каждой неделей ситуация становится все более серьезной. Многие люди, отправляясь в лес, надевают шорты, футболки и, в лучшем случае, ветровки. Однако ночью могут быть непредсказуемые заморозки, и те, кто заблудился после солнечного дня при температуре в плюс 23 градуса Цельсия, подвергаются серьезным температурным испытаниям, которые далеко не каждый человек способен выдержать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Григорий Сергеев подчеркивает, что важно помнить, что лес — это не просто парк, а опасная среда. Он отмечает особенную безответственность некоторых любителей мирной охоты. Собирая грибы и переживая о возможных отравлениях, важно помнить, что на двух людей, погибших от отравления грибами в Московском регионе, приходится около 150 человек, которые не смогут покинуть лес и погибнут во время сбора грибов.

Лидер поисковой организации также рекомендует брать с собой спички, зажигалку и необходимое количество воды — не менее литра. Он объясняет, что у поисковиков есть шутка о том, что курящие люди живут дольше, потому что умение обеспечить себе костер максимально продлевает жизнь в сложных условиях лесной местности.

Важно также иметь на ногах непромокаемую обувь и в рюкзаке одежду, предусмотренную для похолодания. И, что самое главное, всегда берите с собой заряженный мобильный телефон и предварительно сообщайте своим близким о своих планах.

В случае чрезвычайной ситуации важно немедленно сообщать о пропаже человека. Сергеев подчеркивает, что если начать поиск в Московском регионе в первый день исчезновения, по статистике удается спасти 96 процентов пропавших людей. Это очень высокий показатель, который трудно встретить где-либо еще в мире. Однако если поиск начинается только на третьи сутки, найдены и спасены будут менее половины пропавших людей.

Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Сегодня, 16:02
В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше
Сегодня, 05:37
Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
Сегодня, 06:12
«Опешили от грязи и убогости». Омичей возмутило состояние Вечного огня
Сегодня, 11:14
В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:17
После жалоб на задержку зарплат на Красногорском гидроузле побывали омские прокуроры
Сегодня, 11:21