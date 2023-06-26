Поиск пропавших в лесу: Лидер «ЛизаАлерт» предупреждает о растущей опасности

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По словам Сергеева, ежедневно в Московском регионе пропадает более ста человек. Вместе с тем, он отмечает, что с каждой неделей ситуация становится все более серьезной. Многие люди, отправляясь в лес, надевают шорты, футболки и, в лучшем случае, ветровки. Однако ночью могут быть непредсказуемые заморозки, и те, кто заблудился после солнечного дня при температуре в плюс 23 градуса Цельсия, подвергаются серьезным температурным испытаниям, которые далеко не каждый человек способен выдержать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Григорий Сергеев подчеркивает, что важно помнить, что лес — это не просто парк, а опасная среда. Он отмечает особенную безответственность некоторых любителей мирной охоты. Собирая грибы и переживая о возможных отравлениях, важно помнить, что на двух людей, погибших от отравления грибами в Московском регионе, приходится около 150 человек, которые не смогут покинуть лес и погибнут во время сбора грибов.
Лидер поисковой организации также рекомендует брать с собой спички, зажигалку и необходимое количество воды — не менее литра. Он объясняет, что у поисковиков есть шутка о том, что курящие люди живут дольше, потому что умение обеспечить себе костер максимально продлевает жизнь в сложных условиях лесной местности.
Важно также иметь на ногах непромокаемую обувь и в рюкзаке одежду, предусмотренную для похолодания. И, что самое главное, всегда берите с собой заряженный мобильный телефон и предварительно сообщайте своим близким о своих планах.
В случае чрезвычайной ситуации важно немедленно сообщать о пропаже человека. Сергеев подчеркивает, что если начать поиск в Московском регионе в первый день исчезновения, по статистике удается спасти 96 процентов пропавших людей. Это очень высокий показатель, который трудно встретить где-либо еще в мире. Однако если поиск начинается только на третьи сутки, найдены и спасены будут менее половины пропавших людей.