РЭО поможет решить проблему переполненных мусорных полигонов Липецкой области

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:16
Для решения возникшей проблемы регион заключил концессию на строительство экотехнопарка. Российский экологический оператор (РЭО) готов к оказанию финансовой поддержки будущему проекту.
В Липецкой области в данный момент имеется 15 полигонов общей мощностью 340 тысяч тонн, при этом объекты уже переполнены. В регионе также функционируют три объекта обработки общей мощностью 246 тысяч тонн, причем одна из сортировок, на 80 тысяч тонн ТКО, обрабатывает только 2,9 тысячи тонн в год.
«Загрузка полигонов Липецкой области превысила их мощность. Чем это чревато? На переполненных объектах размещения образуются обвалы, что приводит к выходу мусора за границы участка», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Глава РЭО напомнил о подобном ЧП, уже имевшем место в Ленобласти, притом что его можно было предотвратить. Буцаев указал, что ситуации с загрязнением воздуха и распространением плохих запахов всегда можно избежать. Именно с этой целью необходимо рекультивировать все мусорные полигоны. В этом плане, по словам Буцаева, оператор всегда готов оказать финансовую поддержку регионам.
Для спасения Липецкой области от последствий переполнения мусорных полигонов регион подписал концессию на возведение экотехнопарка. Договоренность предполагает строительство комплексного объекта мощностью 200 тысяч тонн, который объединит объекты размещения и сортировки.
Экотехнопарк даст возможность утилизации не менее половины отходов региона. Новый объект будет обслуживать Липецк и три района области — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Его построят в 30 км от реки Дон и в 20 км — от реки Воронеж. Первую очередь экотехнопарка введут в эксплуатацию в Липецкой области до конца 2023 года. РЭО также выразил готовность предоставить концессионеру (инвестору) заем из средств облигационного займа в объеме до 95% от суммы капитальных затрат на реализацию первого и второго этапов проекта. Сумму необходимых вложений РЭО оценивает в 2,6 миллиарда рублей с учетом НДС.
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы своим положительным решением подтвердила экологическую безопасность объекта и допустимость строительства экотехнопарка с точки зрения влияния на окружающую среду, отметил зампредседателя Общественной палаты Липецкой области Андрей Трофименков.