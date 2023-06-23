РЭО поможет решить проблему переполненных мусорных полигонов Липецкой области

«Загрузка полигонов Липецкой области превысила их мощность. Чем это чревато? На переполненных объектах размещения образуются обвалы, что приводит к выходу мусора за границы участка», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Глава РЭО напомнил о подобном ЧП, уже имевшем место в Ленобласти, притом что его можно было предотвратить. Буцаев указал, что ситуации с загрязнением воздуха и распространением плохих запахов всегда можно избежать. Именно с этой целью необходимо рекультивировать все мусорные полигоны. В этом плане, по словам Буцаева, оператор всегда готов оказать финансовую поддержку регионам.