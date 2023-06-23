Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»

Предполагается, что мероприятие соберет более четырех тысяч участников. Конгресс в третий раз объединит на своей территории представителей академической среды. В первую очередь это будут молодые ученые — победители конкурсов грантов, студенты, школьники и ведущие российские исследователи, представители научных и образовательных организаций, органов власти и делового сообщества.