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Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»

23 июня 2023, 18:23
Фото: 1MI
Конгресс молодых ученых состоится 28–30 ноября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Осенью этого года в Хабаровске, Астрахани и Перми также намечаются мероприятия — спутники конгресса, посвященные проработке актуальных запросов, поступивших от регионов.

Важно напомнить, что в этом году заявки на проведение мероприятий — спутников конгресса на своей территории подали более десяти субъектов РФ.

III Конгресс молодых ученых станет одним из основных мероприятий 2023 года, организованных в рамках Десятилетия науки и технологий, по указу президента России проводящегося в стране в период с 2022 по 2031 год.

Роль организаторов Конгресса молодых ученых возложена на Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Официальным партнером стал медиахолдинг 1MI.

Предполагается, что мероприятие соберет более четырех тысяч участников. Конгресс в третий раз объединит на своей территории представителей академической среды. В первую очередь это будут молодые ученые — победители конкурсов грантов, студенты, школьники и ведущие российские исследователи, представители научных и образовательных организаций, органов власти и делового сообщества.

Ожидается, что Конгресс молодых ученых станет для российской науки регулярной площадкой, где будет проходить взаимодействие основных участников научно-технологического и инновационного процессов: как на федеральном уровне, так и на уровне регионов.

Работе конгресса традиционно будет предшествовать проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий-спутников, которые нацелены на решение практических задач регионов путем привлечения ресурсов российского научного сообщества, особенно молодых ученых.

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