Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Важно напомнить, что в этом году заявки на проведение мероприятий — спутников конгресса на своей территории подали более десяти субъектов РФ.
III Конгресс молодых ученых станет одним из основных мероприятий 2023 года, организованных в рамках Десятилетия науки и технологий, по указу президента России проводящегося в стране в период с 2022 по 2031 год.
Роль организаторов Конгресса молодых ученых возложена на Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Официальным партнером стал медиахолдинг 1MI.
Предполагается, что мероприятие соберет более четырех тысяч участников. Конгресс в третий раз объединит на своей территории представителей академической среды. В первую очередь это будут молодые ученые — победители конкурсов грантов, студенты, школьники и ведущие российские исследователи, представители научных и образовательных организаций, органов власти и делового сообщества.
Ожидается, что Конгресс молодых ученых станет для российской науки регулярной площадкой, где будет проходить взаимодействие основных участников научно-технологического и инновационного процессов: как на федеральном уровне, так и на уровне регионов.
Работе конгресса традиционно будет предшествовать проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий-спутников, которые нацелены на решение практических задач регионов путем привлечения ресурсов российского научного сообщества, особенно молодых ученых.