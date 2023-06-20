В России в 2023 году зарегистрировано рекордное количество новых схем мошенничества

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Одной из распространенных схем является выдача себя мошенниками за представителей силовых ведомств, которые угрожают гражданам обвинениями в госизмене. Часто аферисты включают цифровые повестки в свои обманные схемы.
Также мошенники могут отправлять гражданам электронные письма, притворяясь военкоматом, в которых предлагается «подтвердить свои данные» с помощью зараженного файла.
Помимо этого, аферисты предлагают россиянам помощь в «удалении аккаунта на Госуслугах» и требуют от граждан подтверждения своих операций по телефону.