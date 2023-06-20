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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В России в 2023 году зарегистрировано рекордное количество новых схем мошенничества

20 июня 2023, 12:08
Согласно информации от Газета.Ru, мошенники стали активно использовать проводимую Специальную военную операцию (СВО) и связанные с ней изменения в законодательстве, пишет Pravda.Ru.

Одной из распространенных схем является выдача себя мошенниками за представителей силовых ведомств, которые угрожают гражданам обвинениями в госизмене. Часто аферисты включают цифровые повестки в свои обманные схемы.

Также мошенники могут отправлять гражданам электронные письма, притворяясь военкоматом, в которых предлагается «подтвердить свои данные» с помощью зараженного файла.

Помимо этого, аферисты предлагают россиянам помощь в «удалении аккаунта на Госуслугах» и требуют от граждан подтверждения своих операций по телефону.

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