Минцифры не планирует вводить обязательную идентификацию пользователей по паспорту

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Это противоречит ранее высказанным предположениям зампреда комитета Госдумы по информационной политике, Андрея Свинцова, о возможном введении такого правила. Шадаев подчеркнул, что уже существуют достаточные законы для обеспечения комфортной и безопасной среды в интернете, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также на форуме Шадаев заявил, что Минцифры не потребовалось разрабатывать специальную программу для привлечения IT-специалистов обратно в Россию, поскольку они уже сами возвращаются. Он обещал предоставить конкретные цифры о релокации IT-специалистов через неделю-две.