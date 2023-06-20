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Минцифры не планирует вводить обязательную идентификацию пользователей по паспорту

20 июня 2023, 08:40
На форуме «Кейсы и опыт IТ-лидеров» глава Минцифры, Максут Шадаев, заявил, что ведомство не намерено разрешать доступ в интернет только после идентификации пользователя по паспорту.

Это противоречит ранее высказанным предположениям зампреда комитета Госдумы по информационной политике, Андрея Свинцова, о возможном введении такого правила. Шадаев подчеркнул, что уже существуют достаточные законы для обеспечения комфортной и безопасной среды в интернете, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также на форуме Шадаев заявил, что Минцифры не потребовалось разрабатывать специальную программу для привлечения IT-специалистов обратно в Россию, поскольку они уже сами возвращаются. Он обещал предоставить конкретные цифры о релокации IT-специалистов через неделю-две.

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