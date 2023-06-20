Минцифры не планирует вводить обязательную идентификацию пользователей по паспорту

Также на форуме Шадаев заявил, что Минцифры не потребовалось разрабатывать специальную программу для привлечения IT-специалистов обратно в Россию, поскольку они уже сами возвращаются. Он обещал предоставить конкретные цифры о релокации IT-специалистов через неделю-две.