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Абхазия: Альтернатива турецким пляжам для российских туристов

19 июня 2023, 09:16
Российские туристы, которым надоело или кажется дорогими турецкие пляжи, могут обратить внимание на Абхазию, предлагает эксперт Общественной палаты РФ по туризму и председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

По словам эксперта, с точки зрения организованных потоков туристов, на первом месте находится российский Южный регион, на втором — Турция, а на третьем — Абхазия. Он также отметил, что Абхазия представляет отличную альтернативу турецкому побережью, пишет ФедералПресс.

Абхазия ежегодно привлекает значительное количество российских туристов, и это связано с усилиями местных властей в развитии туристической отрасли. По прогнозам Бобылева, к концу 2023 года Абхазия примет не менее двух миллионов организованных путешественников.

Важно отметить, что выбор туристического направления должен осуществляться с учетом советов посольств и рекомендаций по безопасности, а также с учетом текущих ограничений и требований, связанных с пандемией COVID-19.

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