Абхазия: Альтернатива турецким пляжам для российских туристов

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По словам эксперта, с точки зрения организованных потоков туристов, на первом месте находится российский Южный регион, на втором — Турция, а на третьем — Абхазия. Он также отметил, что Абхазия представляет отличную альтернативу турецкому побережью, пишет ФедералПресс.
Абхазия ежегодно привлекает значительное количество российских туристов, и это связано с усилиями местных властей в развитии туристической отрасли. По прогнозам Бобылева, к концу 2023 года Абхазия примет не менее двух миллионов организованных путешественников.
Важно отметить, что выбор туристического направления должен осуществляться с учетом советов посольств и рекомендаций по безопасности, а также с учетом текущих ограничений и требований, связанных с пандемией COVID-19.