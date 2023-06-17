На ПМЭФ-2023 обсудили перспективы коневодства в России

Директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова напомнила, что в Советском Союзе было более 34 млн лошадей, в России — 1,3 млн, согласно данным 2021 года. Она также сообщила, что в стране нет специализированных учебных заведений для обучения специалистов, работающих в сферах коневодства и конного спорта. Есть проблемы и в топ-менеджменте. Но они нивелируются тем, что на эти позиции приходят обычно энтузиасты, предпочитающие самостоятельно развиваться.