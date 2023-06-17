На ПМЭФ-2023 обсудили перспективы коневодства в России

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
По словам советника президента Федерации конного спорта России Максима Кретова, спортивное конезаводство и конюшенное дело — точки опоры в развитии девелоперского бизнеса на базе конноспортивных клубов и конюшен. Инвестиции в них, по его словам, очень важны.
Отметил он и проблемы отрасли, среди которых дефицит кадров и недостаточное поголовье лошадей.
Директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова напомнила, что в Советском Союзе было более 34 млн лошадей, в России — 1,3 млн, согласно данным 2021 года. Она также сообщила, что в стране нет специализированных учебных заведений для обучения специалистов, работающих в сферах коневодства и конного спорта. Есть проблемы и в топ-менеджменте. Но они нивелируются тем, что на эти позиции приходят обычно энтузиасты, предпочитающие самостоятельно развиваться.
По мнению Тарасовой, для решения проблемы необходимо создать систему подготовки кадров для данной отрасли.
Максим Кретов отметил, что в этом году федерация заключила три соглашения с вузами по специальным кафедрам и профессиям, относящимся к сфере конной индустрии.