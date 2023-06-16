Буцаев сообщил о размещении РЭО облигаций на 4,4 млрд рублей

РЭО учрежден по распоряжению главы государства зимой 2019 года. Его главная задача — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году сортировка отходов должна достигнуть 100 процентов, а захоронение на полигонах должно сократиться вдвое. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.