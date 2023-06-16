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Буцаев сообщил о размещении РЭО облигаций на 4,4 млрд рублей

16 июня 2023, 07:16
Фото: pxhere.com
РЭО предоставил льготный заем в размере 4,4 миллиарда рублей Невскому экологическому оператору, который строит предприятие по обращению с ТКО в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка». Средства получили от размещения двух выпусков облигаций РЭО серии 05-КИ и 06-КИ.

Производительность объекта составит 200 тысяч тонн обработки отходов и 116,82 тысячи тонн утилизации в год. Объект будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Как отметил Буцаев, данный проект позволит НЭО приблизить Санкт-Петербург к выполнению показателей по 100%-ной обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза.

«Размещение прошло в один день. Два выпуска в полном объеме выкупил Сбер», — отметил замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

РЭО учрежден по распоряжению главы государства зимой 2019 года. Его главная задача — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году сортировка отходов должна достигнуть 100 процентов, а захоронение на полигонах должно сократиться вдвое. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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