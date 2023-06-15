РЭО вложит в экологическую отрасль около 240 млрд рублей до конца 2024 года

По его словам, общая сумма инвестиций в экологическую отрасль, которая нужна для достижения целевых показателей, установленных указом президента, составляет около 500 миллиардов рублей. Буцаев заявил, что РЭО инвестировал в отрасль 130-140 миллиардов рублей, еще более 100 миллиардов будет вложено в следующие полтора года. Планируется, что оставшиеся средства будут инвестированы до 2030 года.