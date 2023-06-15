РЭО вложит в экологическую отрасль около 240 млрд рублей до конца 2024 года

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По его словам, общая сумма инвестиций в экологическую отрасль, которая нужна для достижения целевых показателей, установленных указом президента, составляет около 500 миллиардов рублей. Буцаев заявил, что РЭО инвестировал в отрасль 130-140 миллиардов рублей, еще более 100 миллиардов будет вложено в следующие полтора года. Планируется, что оставшиеся средства будут инвестированы до 2030 года.
Буцаев также отметил, что зеленые облигации — самый удобный и востребованный инструмент инвестиций в инфраструктуру. РЭО уже выпустил 20 миллиардов облигаций, которые, по словам главы компании, пользовались высоким спросом.
ПМЭФ — это самый крупный экономический форум, проводимый в России. В 2023 году он проходит 14 — 17 июня, а ключевая тема его деловой программы обозначена как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.