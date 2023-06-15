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РЭО и Сбер подписали на ПМЭФ договор о софинансировании концессий в области ТКО

15 июня 2023, 12:21
Российский экологический оператор и ПАО «Сбербанк России» договорились о сотрудничестве в сфере строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Соглашение подписали гендиректор РЭО Денис Буцаев и первый зампред правления ПАО «Сбербанк России» Александр Ведяхин на полях ПМЭФ-2023. Инвестпроекты планируется реализовывать на основе концессионных соглашений. Как отметил Буцаев, такая модель сотрудничества в сфере обращения с отходами стала действительно необходимым инструментом.

«В 2022 году было заключено 20 концессионных соглашений на 42,4 млрд рублей. И эта работа продолжается, есть большой отклик со стороны игроков рынка», — сообщил он.

По словам Буцаева, РЭО может предоставить концессионерам финансовую поддержку в виде льготных долгосрочных займов в размере до 95% от стоимости проекта. Средства привлекаются через облигации компании. Он уточнил, что в рамках подписанного со Сбером соглашения РЭО и банк будут совместно участвовать в разработке типовых решений для софинансирования инвестпроектов в отрасли. Это касается базовых условий софинансирования, формы прямого соглашения и т. д., что значительно сократит сроки предоставления займов со стороны РЭО.

Финансирование со стороны компании будет распространяться в первую очередь на проекты по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО.

Цель соглашения — это установление долгосрочных партнерских отношений Сбера и РЭО при софинансировании строительства и реконструкции инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО, повышение эффективности их работы за счет выработки единых стандартов.

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