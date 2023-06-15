РЭО и Сбер подписали на ПМЭФ договор о софинансировании концессий в области ТКО

По словам Буцаева, РЭО может предоставить концессионерам финансовую поддержку в виде льготных долгосрочных займов в размере до 95% от стоимости проекта. Средства привлекаются через облигации компании. Он уточнил, что в рамках подписанного со Сбером соглашения РЭО и банк будут совместно участвовать в разработке типовых решений для софинансирования инвестпроектов в отрасли. Это касается базовых условий софинансирования, формы прямого соглашения и т. д., что значительно сократит сроки предоставления займов со стороны РЭО.