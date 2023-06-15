РЭО и Курская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

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Глава РЭО в своей речи отметил, что по договоренности сторон предполагается создание общего плана мероприятий, которые будут задействованы в реализации инвестпроектов по обустройству объектов обращения с ТКО в регионе. Также он упомянул и состоятельность концессионных механизмов, опыт применения которых уже есть.
Также отмечено, что РЭО и руководство Курской области совместно будут определять источники финансирования проектов на территории этого региона. Также рассматривается и возможность поддержки со стороны самого экологического оператора.
На сегодняшний день в соглашении прописаны пункты об информационном взаимодействии и прочей поддержке деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.