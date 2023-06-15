РЭО и Курская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

Глава РЭО в своей речи отметил, что по договоренности сторон предполагается создание общего плана мероприятий, которые будут задействованы в реализации инвестпроектов по обустройству объектов обращения с ТКО в регионе. Также он упомянул и состоятельность концессионных механизмов, опыт применения которых уже есть.