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РЭО и Курская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

15 июня 2023, 11:00
Объекты обращения с ТКО в Курской области будут создаваться на основе концессионных соглашений. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 пообщались глава ППК «РЭО» Денис Буцаев и глава области Роман Старовойт. Документы были подписаны в рамках встречи сторон в Петербурге.

Глава РЭО в своей речи отметил, что по договоренности сторон предполагается создание общего плана мероприятий, которые будут задействованы в реализации инвестпроектов по обустройству объектов обращения с ТКО в регионе. Также он упомянул и состоятельность концессионных механизмов, опыт применения которых уже есть.

Также отмечено, что РЭО и руководство Курской области совместно будут определять источники финансирования проектов на территории этого региона. Также рассматривается и возможность поддержки со стороны самого экологического оператора.

На сегодняшний день в соглашении прописаны пункты об информационном взаимодействии и прочей поддержке деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.

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