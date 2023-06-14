Следком начал проверку кафе в Братске, где отравились 35 человек

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В связи с этим было возбуждено уголовное дело о сбыте продуктов, не отвечающих требованиям безопасности, пишет RT.
На место происшествия выехали следователи, сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Они взяли пробы со всех продуктов питания, кухонных приборов и основного оборудования в кафе, также были изъяты гриль-печи и документация персонала заведения.
Следственные действия проводятся на основании указаний губернатора Игоря Кобзева, который ранее сообщил о госпитализации 10 человек после посещения данного кафе.