Следком начал проверку кафе в Братске, где отравились 35 человек

По информации Следственного комитета, более 35 человек почувствовали себя плохо после того, как купили шаурму в кафе «Шаурму хочу» в Братске. Из них 11 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.