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Следком начал проверку кафе в Братске, где отравились 35 человек

14 июня 2023, 08:31
По информации Следственного комитета, более 35 человек почувствовали себя плохо после того, как купили шаурму в кафе «Шаурму хочу» в Братске. Из них 11 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о сбыте продуктов, не отвечающих требованиям безопасности, пишет RT.

На место происшествия выехали следователи, сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Они взяли пробы со всех продуктов питания, кухонных приборов и основного оборудования в кафе, также были изъяты гриль-печи и документация персонала заведения.

Следственные действия проводятся на основании указаний губернатора Игоря Кобзева, который ранее сообщил о госпитализации 10 человек после посещения данного кафе.

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