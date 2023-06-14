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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:08

Сбер предупреждает о фальшивых документах, используемых мошенниками для обмана

14 июня 2023, 06:07
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, выразил озабоченность в связи с новой мошеннической схемой, которую применяют аферисты.

Как пишет Общественная служба новостей, он сообщил, что злоумышленники отправляют клиентам фальшивые документы, включая поддельные «удостоверения» сотрудников банка, в целях убедительности их обмана. РИА Новости цитирует его слова: «Один из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы сделать обман более правдоподобным, — это отправка клиенту через мессенджер фальшивых документов, которые якобы подтверждают слова злоумышленника».

Ранее стало известно о случае в Красноярске, где пожилая женщина взяла кредит, продала свою квартиру и передала все деньги мошенникам. По информации регионального управления МВД России, пенсионерка перевела злоумышленникам 14,3 миллиона рублей. Этот случай служит ещё одним примером опасности, связанной с такими мошенническими действиями.

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