Сбер предупреждает о фальшивых документах, используемых мошенниками для обмана

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Как пишет Общественная служба новостей, он сообщил, что злоумышленники отправляют клиентам фальшивые документы, включая поддельные «удостоверения» сотрудников банка, в целях убедительности их обмана. РИА Новости цитирует его слова: «Один из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы сделать обман более правдоподобным, — это отправка клиенту через мессенджер фальшивых документов, которые якобы подтверждают слова злоумышленника».
Ранее стало известно о случае в Красноярске, где пожилая женщина взяла кредит, продала свою квартиру и передала все деньги мошенникам. По информации регионального управления МВД России, пенсионерка перевела злоумышленникам 14,3 миллиона рублей. Этот случай служит ещё одним примером опасности, связанной с такими мошенническими действиями.