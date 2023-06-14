Сбер предупреждает о фальшивых документах, используемых мошенниками для обмана

Как пишет Общественная служба новостей, он сообщил, что злоумышленники отправляют клиентам фальшивые документы, включая поддельные «удостоверения» сотрудников банка, в целях убедительности их обмана. РИА Новости цитирует его слова: «Один из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы сделать обман более правдоподобным, — это отправка клиенту через мессенджер фальшивых документов, которые якобы подтверждают слова злоумышленника».