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Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Ограничение маркетинговых бонусов для аптек может привести к росту цен на лекарства

13 июня 2023, 18:59
Согласно информации, представленной газетой «Ведомости» ссылающейся на Альянс фармацевтических ассоциаций, введение ограничений на маркетинговые бонусы для аптек может привести к увеличению стоимости лекарств в России на 15-20 процентов.

В начале мая члены фракции «Справедливая Россия — За правду» высказали предложение ограничить оплату за услуги по продвижению лекарств в аптечных сетях, пишет Общественная служба новостей.

По мнению парламентариев, маркетинговые бонусы, которые получают провизоры за продажу товаров от определенных производителей, иногда достигают до 30 процентов от общего объема продаж препаратов.

Председатель фракции Сергей Миронов заявил, что ограничение размера бонусов до 5 процентов приведет к снижению цен на лекарства, так как высокие маркетинговые сборы влияют на увеличение их стоимости. В качестве примера были приведены продуктовые сети, где уже действуют подобные меры. Рассмотрение данной инициативы запланировано на осеннюю сессию в октябре 2023 года.

Представители фармацевтического рынка предупреждают, что новые ограничения приведут к уменьшению прибыли, что, в свою очередь, вызовет увеличение цен на лекарства, не включенные в список жизненно важных и важнейших препаратов (ЖНВЛП), или даже приведет к закрытию аптек.

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