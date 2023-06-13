Ограничение маркетинговых бонусов для аптек может привести к росту цен на лекарства

Председатель фракции Сергей Миронов заявил, что ограничение размера бонусов до 5 процентов приведет к снижению цен на лекарства, так как высокие маркетинговые сборы влияют на увеличение их стоимости. В качестве примера были приведены продуктовые сети, где уже действуют подобные меры. Рассмотрение данной инициативы запланировано на осеннюю сессию в октябре 2023 года.