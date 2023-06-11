Омские ученые работают над проектом по снижению буллинга в школах

«Буллинг в адрес детей с ОВЗ очень часто исходит из неконструктивной позиции педагогов. Учитель, не имея опыта обучения детей с нарушениями развития, старается исключить себя из этой образовательной практики. Он прямо или косвенно действует через детский коллектив, и дети с нормальным психофизическим развитием, для большинства которых учитель является авторитетом, поддаются на скрытую провокацию и выражают негативное отношение к сверстникам, которые имеют нарушения развития», — пояснили в ОмГПУ.