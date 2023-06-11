Омские ученые работают над проектом по снижению буллинга в школах

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Ученые Омского государственного педагогического университета разрабатывают программу по снижению буллинга в инклюзивной образовательной среде. Проект — инициатива федерального Минпросвещения. Итог — создание методичек и рекомендаций.
Руководит научным проектом Татьяна Четверикова, завкафедрой дефектологического образования ОмГПУ. Она рассказывает: в вуз обратились руководители некоторых омских школ, просили помочь в сопровождении инклюзивных практик. Директора отмечают, количество детей с ОВЗ увеличивается, педагогам сложнее выстраивать с ними работу. Ученые посетили учреждения, выявили проблему — психологический комфорт ребенка.
Участники проекта изучили научные труды по буллингу и по формированию инклюзивной среды. Выяснили, что в стране не было исследований на эти темы. Вся теория зарубежная, но ее сложно переложить на отечественные реалии.
«Буллинг в адрес детей с ОВЗ очень часто исходит из неконструктивной позиции педагогов. Учитель, не имея опыта обучения детей с нарушениями развития, старается исключить себя из этой образовательной практики. Он прямо или косвенно действует через детский коллектив, и дети с нормальным психофизическим развитием, для большинства которых учитель является авторитетом, поддаются на скрытую провокацию и выражают негативное отношение к сверстникам, которые имеют нарушения развития», — пояснили в ОмГПУ.
В рамках проекта учителей начали готовить к инклюзивным практикам. А за детьми с ОВЗ закрепили тьюторов из старших классов, они имеют больший авторитет, чем одноклассники. Сейчас наблюдение продолжается.
Ученые приступили к разработке технологий, которые помогли бы справиться с буллингом. Работа над проектом продлится до декабря 2024 года.