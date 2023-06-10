Подведены итоги мероприятий в рамках председательства РФ в органах ЕАЭС

Также отмечается, что пленарная сессия на тему «Евразия будущего: от вызовов к решениям» стала одним из ключевых событий конгресса. В процессе данного мероприятия главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана обговорили дальнейшее совершенствование структуры ЕАЭС и всего Евразийского региона. Кроме того, участники встречи в ходе обсуждения затронули развитие инфраструктуры и создание новых транспортных коридоров, обмен опытом в различных сферах, создание передовых межстрановых проектов в промышленности, а также цифровую трансформацию и внедрение новых технологий.