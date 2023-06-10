Подведены итоги мероприятий в рамках председательства РФ в органах ЕАЭС

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Здесь прошло сразу несколько мероприятий: заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС и международная выставка «Евразия — наш дом», а также заседание Совета глав правительств СНГ.
Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессно-выставочных и общественных мероприятий — выступил оператором мероприятий.
Как отмечается, заседание совета прошло как в узком, так и в расширенном составах. Главы правительств государств СНГ и ЕАЭС рассмотрели ряд вопросов, касающихся развития сотрудничества и интеграционного взаимодействия, также обсудили цифровизацию и функционирование внутреннего рынка ЕАЭС. В итоге было подписано 14 документов, в их числе и Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах пятерки.
Перед правительствами наших государств стоят действительно большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС.
«В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлеченности наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов», — подчеркнул Путин.
Также отмечается, что пленарная сессия на тему «Евразия будущего: от вызовов к решениям» стала одним из ключевых событий конгресса. В процессе данного мероприятия главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана обговорили дальнейшее совершенствование структуры ЕАЭС и всего Евразийского региона. Кроме того, участники встречи в ходе обсуждения затронули развитие инфраструктуры и создание новых транспортных коридоров, обмен опытом в различных сферах, создание передовых межстрановых проектов в промышленности, а также цифровую трансформацию и внедрение новых технологий.
Другим ключевым событием II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС стал деловой завтрак, во время которого молодежь представила свои проекты, направленные на развитие молодежного предпринимательства и внешнеэкономической деятельности между странами, заместителям председателей правительств СНГ и ЕАЭС.
В рамках выставки «Евразия — наш дом» интеграционные проекты представили Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Иран и Куба. Экспозиция проходила в формате отраслевых кластеров, которые были разделены по тематическим направлениям.
Более того, в ходе Евразийского конгресса была подготовлена разнообразная культурная и спортивная программа. Помимо концертов, в нее вошли экскурсии в ключевых музеях, забег, турнир по теннису и другие мероприятия.
Оргкомитет информирует о том, что мероприятия посетили около 1500 участников, а также представителей СМИ из России и 12 стран мира.