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Posted 9 июня 15:51

Published 9 июня 15:51

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для российских туристов

9 июня 2023, 15:51
Согласно данным компании OneTwoTrip, определены наиболее востребованные маршруты для путешествий во время праздничных выходных в июне, как сообщает РИА Новости.

Аналитики онлайн-сервиса проанализировали информацию о бронировании отелей с 9 по 12 июня и выяснили, что самым популярным направлением является Санкт-Петербург. Почти четверть всех пользователей планируют отправиться в северную столицу России, пишет Общественная служба новостей.

Большинство туристов предпочитают выбирать размещение в объектах без звезд, таких как апартаменты, хостелы и гостевые дома.

Москва занимает второе место в списке, привлекая 14% туристов. Отели категории «четыре звезды» являются наиболее популярным выбором.

Третье место занимает Сочи, куда планируют отправиться девять процентов путешественников. Как и в Санкт-Петербурге, большинство гостей предпочитают размещение в объектах без звезд.

Также в список пяти самых популярных направлений входят Казань и Нижний Новгород.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуется Стамбул. Каждый десятый пользователь планирует отправиться туда.

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