Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для российских туристов

Аналитики онлайн-сервиса проанализировали информацию о бронировании отелей с 9 по 12 июня и выяснили, что самым популярным направлением является Санкт-Петербург. Почти четверть всех пользователей планируют отправиться в северную столицу России, пишет Общественная служба новостей.