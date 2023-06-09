Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для российских туристов

Posted 9 июня 15:51
Published 9 июня 15:51
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Аналитики онлайн-сервиса проанализировали информацию о бронировании отелей с 9 по 12 июня и выяснили, что самым популярным направлением является Санкт-Петербург. Почти четверть всех пользователей планируют отправиться в северную столицу России, пишет Общественная служба новостей.
Большинство туристов предпочитают выбирать размещение в объектах без звезд, таких как апартаменты, хостелы и гостевые дома.
Москва занимает второе место в списке, привлекая 14% туристов. Отели категории «четыре звезды» являются наиболее популярным выбором.
Третье место занимает Сочи, куда планируют отправиться девять процентов путешественников. Как и в Санкт-Петербурге, большинство гостей предпочитают размещение в объектах без звезд.
Также в список пяти самых популярных направлений входят Казань и Нижний Новгород.
Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуется Стамбул. Каждый десятый пользователь планирует отправиться туда.