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Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

В Роспотребнадзоре назвали признаки отравления алкоголем

5 июня 2023, 18:16
Алкогольная интоксикация характеризуется рядом признаков, среди которых первыми появляются головокружение, тошнота, головная боль и боль в животе. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Важно помнить, что употребление технических жидкостей или суррогатов алкоголя может стать причиной летального исхода уже при однократном употреблении, пишет nation-news.ru. Если у вас возникли подобные симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, предупреждают эксперты.

Также в ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от покупки сидра из-за серии массового отравления в Приволжье, вызванного употреблением этого напитка, в результате чего скончались 16 человек.

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