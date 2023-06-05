В Роспотребнадзоре назвали признаки отравления алкоголем

Важно помнить, что употребление технических жидкостей или суррогатов алкоголя может стать причиной летального исхода уже при однократном употреблении, пишет nation-news.ru. Если у вас возникли подобные симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, предупреждают эксперты.