В Роспотребнадзоре назвали признаки отравления алкоголем

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Важно помнить, что употребление технических жидкостей или суррогатов алкоголя может стать причиной летального исхода уже при однократном употреблении, пишет nation-news.ru. Если у вас возникли подобные симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, предупреждают эксперты.
Также в ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от покупки сидра из-за серии массового отравления в Приволжье, вызванного употреблением этого напитка, в результате чего скончались 16 человек.