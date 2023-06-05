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Published Сегодня, 20:47

Modified Сегодня, 20:49

Updated Сегодня, 20:49

Россиянка рассказала о негативном опыте отдыха в Турции

5 июня 2023, 20:47
Российская туристка осталась недовольна своим отдыхом в Турции из-за грубого обращения со стороны персонала пятизвездочного отеля Side Crown Palace.

Приобретенная за 3 тысячи рублей на два дня путевка на двоих взрослых и одного ребенка по системе «все включено» не принесла приятных впечатлений. Сотрудники отеля оказали высокую степень предпочтения лишь туристам из Европы, пишет 360tv.ru.

Кроме этого, администратор проявил некорректное поведение к гостям из России, угрожая выселением. Таким образом, отпуск в Турции стал разочарованием для россиянки и её близких.

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