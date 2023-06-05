Россиянка рассказала о негативном опыте отдыха в Турции

Приобретенная за 3 тысячи рублей на два дня путевка на двоих взрослых и одного ребенка по системе «все включено» не принесла приятных впечатлений. Сотрудники отеля оказали высокую степень предпочтения лишь туристам из Европы, пишет 360tv.ru.