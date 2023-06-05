Россиянка рассказала о негативном опыте отдыха в Турции

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Приобретенная за 3 тысячи рублей на два дня путевка на двоих взрослых и одного ребенка по системе «все включено» не принесла приятных впечатлений. Сотрудники отеля оказали высокую степень предпочтения лишь туристам из Европы, пишет 360tv.ru.
Кроме этого, администратор проявил некорректное поведение к гостям из России, угрожая выселением. Таким образом, отпуск в Турции стал разочарованием для россиянки и её близких.