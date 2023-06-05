ЕР передала бойцам в зону СВО квадрокоптеры и противодронные комплексы

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Генеральный директор фонда поддержки патриотических инициатив «Наша Правда» Александр Бровченко заявил, что совокупный объем оказанной организацией поддержки бойцам в СВО составил почти 500 миллионов рублей, передает rostovgazeta.ru.
«При поддержке „Единой России“ и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», — отметил Бровченко.
В течение двух последних месяцев помощь от фонда и ЕР получили 1-й армейский корпус Донецкой народной республики, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. В первых числах июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.
В Бердянске военнослужащие 58-й армии получили средства связи, а в Луганске войсковой части 33000 переданы антидроновые ружья. В Херсонской области бойцам переданы автомобили высокой проходимости.
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что партия поставляет на линию соприкосновения автомобили повышенной проходимости, которые могут быстро эвакуировать раненых. Также ЕР направляет в зону СВО радиостанции, средства разведки, в том числе РЭБ, чтобы обеспечить бойцов куполом и своевременно выявлять дроны противника.
«Работаем с командирами подразделений. И знаем, что все необходимое доходит точно до „передка“, — отметил Сидякин.
Он также добавил, что ЕР с начала спецоперации уже собрала более семи миллиардов рублей на помощь военнослужащим.
Напомним, что 18 апреля ЕР подписала соглашение с фондом «Наша Правда», в рамках которого они оказывают помощь бойцам в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка активистов партии, гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы, сообщается на сайте партии ER.RU.
«В Омской области „Единая Россия“ регулярно организует отправку гуманитарных грузов для бойцов СВО. К этой работе подключились все: правительство Омской области, штаб „Мы вместе“, Общероссийский народный фронт, администрация города Омска, „Женское движение Единой России“, предприятия, депутаты всех уровней, муниципальные районы, а также все неравнодушные омичи.
Помощь отправляется абсолютно разная — от продуктов до спецтехники. И грузы мы формируем на основе заявок самих бойцов. Недавно, например, отправили из Москаленского района два автомобиля, в которых в числе прочего находились тепловизоры, квадрокоптеры и маскировочные сети. Скоро состоится отправка очередной фуры — в полк, состоящий преимущественно из мобилизованных омичей. В ней также будет специальная техника, о которой просили бойцы.
Говоря о поддержке фронта, также стоит напомнить, что омские врачи во главе с секретарем регионального отделения партии Вадимом Бережным при поддержке партии «Единая Россия» и военных первыми начали эвакуацию раненых, которые нуждались в высокотехнологичных операциях, в гражданские больницы Сибири и Урала. С лета прошлого года были эвакуированы десятки раненых бойцов и мирных жителей, которых впоследствии успешно прооперировали в Омске», — сообщил Александр Артемов, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области.