ЕР передала бойцам в зону СВО квадрокоптеры и противодронные комплексы

Помощь отправляется абсолютно разная — от продуктов до спецтехники. И грузы мы формируем на основе заявок самих бойцов. Недавно, например, отправили из Москаленского района два автомобиля, в которых в числе прочего находились тепловизоры, квадрокоптеры и маскировочные сети. Скоро состоится отправка очередной фуры — в полк, состоящий преимущественно из мобилизованных омичей. В ней также будет специальная техника, о которой просили бойцы.