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Published Сегодня, 16:39

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Updated Сегодня, 16:43

Эксперт рассказал, наблюдается ли рост продаж туров на турецкие курорты

30 мая 2023, 16:39
По словам Ильи Уманского, президента Российского союза туриндустрии, сообщения о росте продаж туров в Турцию не соответствуют действительности.

Эксперт в интервью Pravda.Ru объясняет это не политическими событиями, а изменением ценообразования и стоимости отдыха из-за инфляции в Турции. Российские авиакомпании урезали число полетов на курорты этой страны из-за роста стоимости путевок для туристов.

Уманский отмечает, что спрос на туры в Турцию будет постепенно расти при приближении к летнему сезону. При этом эксперт не видит связи между увеличением продаж туров и политическими событиями, такими как победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.

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