Эксперт рассказал, наблюдается ли рост продаж туров на турецкие курорты

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Эксперт в интервью Pravda.Ru объясняет это не политическими событиями, а изменением ценообразования и стоимости отдыха из-за инфляции в Турции. Российские авиакомпании урезали число полетов на курорты этой страны из-за роста стоимости путевок для туристов.
Уманский отмечает, что спрос на туры в Турцию будет постепенно расти при приближении к летнему сезону. При этом эксперт не видит связи между увеличением продаж туров и политическими событиями, такими как победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.