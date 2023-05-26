В 50 регионах при поддержке РЭО стартовала акция «Убери за собой»

«Я искренне приветствую вас от имени Правительства Российской Федерации и благодарю вас за участие в этой масштабной экологической акции. Это действительно важное волонтёрское мероприятие на полях юбилейного, X Невского международного экологического конгресса. Экоактивисты — наша сила. Они являются важной движущей силой в сфере экологии. В этой акции участвуют молодые люди и наши „серебряные“ эковолонтёры. Мы выражаем им особую признательность. Ведь очень важно убирать за собой», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.