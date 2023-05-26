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В 50 регионах при поддержке РЭО стартовала акция «Убери за собой»

26 мая 2023, 19:38
Фото: reo.ru
Начало субботникам было дано на мероприятии Невского международного экологического конгресса (НМЭК), который получил поддержку Российского экологического оператора.

«Я искренне приветствую вас от имени Правительства Российской Федерации и благодарю вас за участие в этой масштабной экологической акции. Это действительно важное волонтёрское мероприятие на полях юбилейного, X Невского международного экологического конгресса. Экоактивисты — наша сила. Они являются важной движущей силой в сфере экологии. В этой акции участвуют молодые люди и наши „серебряные“ эковолонтёры. Мы выражаем им особую признательность. Ведь очень важно убирать за собой», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Акция будет проведена в 50 регионах Российской Федерации. Флагманские субботники пройдут в 10 регионах, включая Кемеровскую, Вологодскую, Липецкую, Нижегородскую, Челябинскую, Новосибирскую области, Республику Чувашию, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкарию.

«Одной из крупных акций, организованных в рамках НМЭК совместно с Российским экологическим оператором, является акция „Убери за собой“. Это субботники, которые пройдут по всей стране. По завершении акции мы подведем итоги и определим регионы-лидеры, где было собрано наибольшее количество мусора», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходил 25 и 26 мая. В рамках конгресса Российский экологический оператор организует различные экологические мероприятия, включая показ мод, выставку современного искусства, экозабег, субботники и мастерскую переработки.

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