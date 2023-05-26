РЭО: В экопромпарке Подмосковья будут перерабатывать 55 тысяч тонн просроченной еды

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, новый объект позволит увеличить объем утилизации органических отходов в регионе и сократить объем захоронения на полигонах. По его словам, это проект потенциального резидента — компании «Биогенезис», которая занимается утилизацией отходов с помощью личинок мухи черная львинка. Это насекомое способно перерабатывать любую органику, включая испорченные продукты, пищевые и сельскохозяйственные отходы, используя их как органический субстрат для своего питания и роста. При последующей переработке взрослых личинок мух получается белковая кормовая добавка для животных и энтомологический жир, а органический субстрат после переработки является органическим удобрением.
Компания «Биогенезис» уже приступила к проектированию объекта. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — конец 2025 года.
До конца следующего года будет построено восемь ЭПП: в Московской области, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Экопромпарки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению объема захоронения отходов на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.