РЭО: В экопромпарке Подмосковья будут перерабатывать 55 тысяч тонн просроченной еды

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, новый объект позволит увеличить объем утилизации органических отходов в регионе и сократить объем захоронения на полигонах. По его словам, это проект потенциального резидента — компании «Биогенезис», которая занимается утилизацией отходов с помощью личинок мухи черная львинка. Это насекомое способно перерабатывать любую органику, включая испорченные продукты, пищевые и сельскохозяйственные отходы, используя их как органический субстрат для своего питания и роста. При последующей переработке взрослых личинок мух получается белковая кормовая добавка для животных и энтомологический жир, а органический субстрат после переработки является органическим удобрением.