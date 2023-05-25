РЭО назвал отстающие регионы по проведению мусорной реформы

«Вот субъекты, которые могут „помочь“ нам не достичь показателей федерального проекта к 2024 году. В 11 субъектах не ведется работа по дорожным картам, то есть по созданию объектов, вообще. Это те, кто, как в известном анекдоте, не купил даже лотерейный билет. Это Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия. В Алтайском крае также есть значительные риски, но мы тесно сотрудничаем с регионом. Есть отставание более квартала, которое, вероятно, приведет к рискам невозможности введения объектов к концу 2024 года. Это Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми, Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия», — заявил Денис Буцаев на заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».