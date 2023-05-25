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РЭО назвал отстающие регионы по проведению мусорной реформы

25 мая 2023, 12:27
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал список из 18 регионов, которые рискуют не выполнить показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году.

По словам Дениса Буцаева, в 11 из этих регионов совсем не проводится работа по созданию новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эту информацию он озвучил в ходе своего выступления на X Невском международном экологическом конгрессе.

«Вот субъекты, которые могут „помочь“ нам не достичь показателей федерального проекта к 2024 году. В 11 субъектах не ведется работа по дорожным картам, то есть по созданию объектов, вообще. Это те, кто, как в известном анекдоте, не купил даже лотерейный билет. Это Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия. В Алтайском крае также есть значительные риски, но мы тесно сотрудничаем с регионом. Есть отставание более квартала, которое, вероятно, приведет к рискам невозможности введения объектов к концу 2024 года. Это Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми, Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия», — заявил Денис Буцаев на заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».

Он также напомнил, что в 2020 году федеральный проект был пересмотрен, и было принято решение с учетом данных, собранных комиссией Госсовета по регионам, внести корректировки в показатели, чтобы сделать проект более реалистичным.

«В настоящий момент показатели более чем реалистичны, если ими заниматься. Большинство регионов это и делает. Понятно, что реформа в области обращения с твердыми коммунальными отходами в основном касается инфраструктуры. Мы строим инфраструктуру в регионах с помощью мер поддержки, предоставляемых Министерством природных ресурсов и экологии и Российским экологическим оператором», — добавил Денис Буцаев.

По его словам, со всеми регионами были подписаны дорожные карты для реализации поставленных задач по поручению Правительства Российской Федерации, и в некоторых регионах работа ведется с опережением. Например, в Ленинградской и Нижегородской областях.

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