Врач поделился эффективными способами борьбы с жарой

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Для создания комфортной обстановки в помещении рекомендуется использовать кондиционер. Если установка системы не представляется возможной, можно воспользоваться шторами или вентилятором. Мокрые простыни также помогут снизить высокую температуру, пишет Pravda.Ru
"Настоятельно не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, поскольку он не только изменяет сознание, но и требует большого количества сил для переваривания и обработки", — предупредил собеседник издания.
Вместо алкоголя рекомендуется предпочитать несладкую и негазированную воду, а также употреблять нежирную пищу.