Гипертонический криз: врач рассказывает о ключевых симптомах

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Мария Ветлужская, кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия», рассказала о признаках гипертонического криза, помогая читателям Pravda.Ru разобраться в этой проблеме.
Гипертонический криз обычно развивается у людей, страдающих артериальной гипертензией (или высоким артериальным давлением). Для определения гипертонического криза Ветлужская указывает на несколько признаков, которые могут возникнуть:
Ветлужская также подчеркивает, что регулярный контроль артериального давления и прием препаратов, рекомендованных врачом, являются важными мерами для снижения риска гипертонического криза.
В случае повышенного артериального давления или появления симптомов, необходимо немедленно принять гипотензивный препарат и обратиться за медицинской помощью в случае сохранения высокого давления или появления серьезных симптомов.
Небрежное отношение к артериальной гипертензии и неправильное лечение могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно проконсультироваться с врачом и следовать его рекомендациям.