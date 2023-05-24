Гипертонический криз: врач рассказывает о ключевых симптомах

Гипертонический криз — это одно из серьезных медицинских состояний, которое может возникнуть у пациентов с артериальной гипертензией и, в случае отсутствия своевременного лечения, может иметь тяжелые последствия, включая смертельный исход.