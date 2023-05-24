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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:01

Гипертонический криз: врач рассказывает о ключевых симптомах

24 мая 2023, 15:59
Гипертонический криз — это одно из серьезных медицинских состояний, которое может возникнуть у пациентов с артериальной гипертензией и, в случае отсутствия своевременного лечения, может иметь тяжелые последствия, включая смертельный исход.

Мария Ветлужская, кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия», рассказала о признаках гипертонического криза, помогая читателям Pravda.Ru разобраться в этой проблеме.

Гипертонический криз обычно развивается у людей, страдающих артериальной гипертензией (или высоким артериальным давлением). Для определения гипертонического криза Ветлужская указывает на несколько признаков, которые могут возникнуть:

  • Головная боль, головокружение, тошнота и рвота, которые могут быть признаками острой гипертензивной энцефалопатии.
  • Отёк головного мозга, который может привести к инсульту.
  • Острое нарушение речи или понимания, потеря сознания, слабость в руке или ноге, нарушение мимики — все эти симптомы могут указывать на поражение головного мозга.
  • Боль в груди, одышка, возбуждение и чувство страха могут быть признаками поражения сердца.
  • Появление жесточайшей боли в груди или животе может указывать на разрыв стенки аорты.

Ветлужская также подчеркивает, что регулярный контроль артериального давления и прием препаратов, рекомендованных врачом, являются важными мерами для снижения риска гипертонического криза.

В случае повышенного артериального давления или появления симптомов, необходимо немедленно принять гипотензивный препарат и обратиться за медицинской помощью в случае сохранения высокого давления или появления серьезных симптомов.

Небрежное отношение к артериальной гипертензии и неправильное лечение могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно проконсультироваться с врачом и следовать его рекомендациям.

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