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В Якутии мужчина обстрелял здание с магазином и жилым домом

23 мая 2023, 09:40
В поселке Нижний Бестях в Якутии местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по зданию, где находились магазин и жилой дом. Инцидент был сообщен порталом «МВД Медиа» во вторник, 23 мая.

Согласно информации, инцидент произошел 21 мая на Алданской улице. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 45-летнего мужчину, который был идентифицирован свидетелями как стрелявший, пишет газета “Известия”.

Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием хулиганских побуждений, открыл огонь по зданию. Один из выстрелов попал в окно жилого дома, в результате чего две женщины получили ранения от осколков стекла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Хулиганство». Мужчина находится в изоляторе, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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