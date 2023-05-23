В Якутии мужчина обстрелял здание с магазином и жилым домом

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Согласно информации, инцидент произошел 21 мая на Алданской улице. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 45-летнего мужчину, который был идентифицирован свидетелями как стрелявший, пишет газета “Известия”.
Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием хулиганских побуждений, открыл огонь по зданию. Один из выстрелов попал в окно жилого дома, в результате чего две женщины получили ранения от осколков стекла.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Хулиганство». Мужчина находится в изоляторе, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.