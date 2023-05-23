В Якутии мужчина обстрелял здание с магазином и жилым домом

Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием хулиганских побуждений, открыл огонь по зданию. Один из выстрелов попал в окно жилого дома, в результате чего две женщины получили ранения от осколков стекла.