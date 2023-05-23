Лифты вернули в ведение Ростехнадзора спустя 10 лет бесконтрольной эксплуатации

Как пишет издание newizv.ru, в России на протяжении многих лет полномочия по контролю за эксплуатацией лифтов передавали от одной структуры к другой. В середине 2021 года контроль за лифтами, которые уже запущены, передали управляющим компаниям. Ежегодно в стране лифты становятся причиной смерти десятков человек. В соответствии с данными Национального лифтового союза, за последние пять лет из-за лифтов погибло сто двадцать девять человек. В 2018 году — тридцать погибших, в 2019 году — тридцать четыре, в 2020 году — двадцать три человека. В 2021 году по этой причине погибло двадцать два человека, а в 2022 году — двадцать человек. В текущем году произошло уже шестьдесят два инцидента — несколько со смертельным исходом.