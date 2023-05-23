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Лифты вернули в ведение Ростехнадзора спустя 10 лет бесконтрольной эксплуатации

23 мая 2023, 15:47
Фото: piqsels.com
В России порядка 20% лифтов выработали максимальный эксплуатационный срок. Таким образом, каждый пятый лифт в стране небезопасен для жизни граждан. В Ростехнадзоре отметили, что из почти пятисот тысяч лифтов замене подлежат порядка ста тысяч.

Как пишет издание newizv.ru, в России на протяжении многих лет полномочия по контролю за эксплуатацией лифтов передавали от одной структуры к другой. В середине 2021 года контроль за лифтами, которые уже запущены, передали управляющим компаниям. Ежегодно в стране лифты становятся причиной смерти десятков человек. В соответствии с данными Национального лифтового союза, за последние пять лет из-за лифтов погибло сто двадцать девять человек. В 2018 году — тридцать погибших, в 2019 году — тридцать четыре, в 2020 году — двадцать три человека. В 2021 году по этой причине погибло двадцать два человека, а в 2022 году — двадцать человек. В текущем году произошло уже шестьдесят два инцидента — несколько со смертельным исходом.

В ситуации, когда в России требуется замена такого количества лифтов, происходят нашумевшая история с заменой лифтов в Татарстане и показательная война Татарстанской антимонопольной службы с крупнейшим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ).

Федеральная антимонопольная служба Татарстана отстранила производителя от участия в государственных закупках и включила компанию в перечень недобросовестных подрядчиков. В марте прошлого года ПАО «КМЗ» признали банкротом по решению Арбитражного суда Москвы.

С 2018 года доля Карачаровского механического завода в производстве лифтов сократилась до 8,12 процента с двадцати одного процента. Несмотря на это, предприятие заняло третье место среди производителей Российской Федерации — после Щербинского лифтостроительного завода и компании «Метеор Лифт».

На сегодняшний день за лифты, которые уже запущены в эксплуатацию, отвечают управляющая компания или ТСЖ. УК отвечает и за техническое обслуживание лифта, и за диспетчерский контроль. Фактически устранением неполадок часто занимаются работники, которые не имеют соответствующей квалификации. На протяжении всех этих лет ремонт и эксплуатация лифтов осуществлялись недобросовестным образом.

Правительство России с первого марта текущего года вернуло полномочия по контролю за безопасностью эксплуатации и содержанием опасных технических зданий и сооружений Ростехнадзору. К ним относятся лифты и подъемные платформы для инвалидов.

В Ростехнадзоре отметили, что в российских регионах ведомство организует работу с фондами капитального ремонта по вопросам замены и модернизации лифтов в домах. Жители России, обращающиеся в управляющие компании по поводу устранения проблем с лифтами, но которые остались неуслышанными, также могут направить свое обращение в местные органы Ростехнадзора.

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