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Published Сегодня, 09:24

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Врач-диетолог предупреждает о вреде фастфуда

22 мая 2023, 09:24
Фастфуд, без сомнения, является вредной пищей для здоровья, и его следует потреблять в небольших количествах, пишет Pravda.Ru

В противном случае он может вызвать обострение хронических заболеваний и даже способствовать возникновению опасных новых болезней.

Об этом предупредила врач-диетолог Дарья Русакова в интервью с "Вечерней Москвой".

Доктор отметила, что фастфуд связан с несколькими заболеваниями, включая неалкогольную жировую болезнь печени, сахарный диабет, гастрит, ожирение, а также онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Эксперт добавил, что фастфуд может обострить уже существующие заболевания, такие как гастрит, язва, колит, панкреатит и холецистит.

Кроме того, фастфуд обладает особенностью вызывать привыкание, и в результате человек испытывает желание потреблять его все больше, что наносит значительный вред его здоровью, пояснила врач.

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