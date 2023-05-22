Врач-диетолог предупреждает о вреде фастфуда

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В противном случае он может вызвать обострение хронических заболеваний и даже способствовать возникновению опасных новых болезней.
Об этом предупредила врач-диетолог Дарья Русакова в интервью с "Вечерней Москвой".
Доктор отметила, что фастфуд связан с несколькими заболеваниями, включая неалкогольную жировую болезнь печени, сахарный диабет, гастрит, ожирение, а также онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта.
Эксперт добавил, что фастфуд может обострить уже существующие заболевания, такие как гастрит, язва, колит, панкреатит и холецистит.
Кроме того, фастфуд обладает особенностью вызывать привыкание, и в результате человек испытывает желание потреблять его все больше, что наносит значительный вред его здоровью, пояснила врач.