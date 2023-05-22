Одной из основных причин высокого спроса на косметику из Кореи является её «вкусная» цена. Это как раз тот вариант, когда за идеальный эффект не придётся переплачивать. Ассортимент препаратов корейского производства очень широк, а потому каждый отыщет для себя ту косметику, что подойдёт ему не только по характеристикам, но и по бюджету.