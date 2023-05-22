Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP после победы на «Мастерс»

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По сообщению, "Медведев занимает первое место в рейтинге The Pepperstone ATP Live Race To Turin и поднялся на вторую позицию в рейтинге Pepperstone ATP Live, одержав свою 39-ю победу в турнирах серии 'Мастерс' за 1 час и 41 минуту", пишет газета “Известия”.
Следует отметить, что сербский теннисист Новак Джокович, который долгое время занимал лидирующую позицию в рейтинге АТР, сейчас опустился на третью строчку. В то же время, испанец Карлос Алькара занял первое место в рейтинге.