Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP после победы на «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) благодаря своей победе на турнире серии "Мастерс". Эти данные были опубликованы на официальном сайте АТР 22 мая.