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Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP после победы на «Мастерс»

22 мая 2023, 11:19
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) благодаря своей победе на турнире серии "Мастерс". Эти данные были опубликованы на официальном сайте АТР 22 мая.

По сообщению, "Медведев занимает первое место в рейтинге The Pepperstone ATP Live Race To Turin и поднялся на вторую позицию в рейтинге Pepperstone ATP Live, одержав свою 39-ю победу в турнирах серии 'Мастерс' за 1 час и 41 минуту", пишет газета “Известия”.

Следует отметить, что сербский теннисист Новак Джокович, который долгое время занимал лидирующую позицию в рейтинге АТР, сейчас опустился на третью строчку. В то же время, испанец Карлос Алькара занял первое место в рейтинге.



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