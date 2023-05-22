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Капитан оценил слова британских аналитиков о «чудо-оружии» Путина

22 мая 2023, 17:38
Британские аналитики продолжают запугивать местных жителей, рассказывая им о «чудо-оружии» Владимира Путина, способном полностью разрушить инфраструктуру Соединенного Королевства.

Капитан третьего ранга запаса Максим Климов в интервью Pravda.Ru отмечает, что эта информация является частью общей кампании в СМИ против России. Кроме того, он считает, что такие заявления не имеют основания.

По словам Климова, подводные кабели могут быть уничтожены при помощи атомных подводных лодок, но это не означает, что Россия готова нападать на Британию. Он также отмечает, что если опасения британских экспертов оправдаются, то никакой "катастрофы" не может произойти. Лондон восстановит всё в короткие сроки, и высказывания о нарушении работы здравоохранения, экономики и мобильной связи — всего лишь один из элементов информационной войны.

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