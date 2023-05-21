Замминистра науки и высшего образования скончался в 46 лет

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался, ему было 46 лет. О смерти сообщают «Новые известия». Ему стало плохо в самолете, российская делегация возвращалась из Кубы в Москву.
Командир экипажа экстренно посадил борт в Минеральных водах. Врачи пытались реанимировать чиновника, но оказались бессильны.
Накануне делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко посетила Гаванский университет. Петру Кучеренко было поручено организовать обмен студентов России и Кубы.
Напомним, в должность замминистра чиновник заступил в марте 2020 года. Вместе с супругой, известной певицей Дианой Гурцкой, воспитывали маленького сына.