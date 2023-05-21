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Замминистра науки и высшего образования скончался в 46 лет

21 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI
иллюстрация
Петру Кучеренко стало плохо на борту самолета по пути в Москву.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался, ему было 46 лет. О смерти сообщают «Новые известия». Ему стало плохо в самолете, российская делегация возвращалась из Кубы в Москву.

Командир экипажа экстренно посадил борт в Минеральных водах. Врачи пытались реанимировать чиновника, но оказались бессильны.

Накануне делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко посетила Гаванский университет. Петру Кучеренко было поручено организовать обмен студентов России и Кубы.

Напомним, в должность замминистра чиновник заступил в марте 2020 года. Вместе с супругой, известной певицей Дианой Гурцкой, воспитывали маленького сына.

#Смерть#Новости#Россия#Москва#Куба
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