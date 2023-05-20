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Слухи о сделке: акции «Яндекса» взлетают на фоне новостей о предложении Потанина

20 мая 2023, 12:40
Фото: piqsels.com
Акции «Яндекса», ведущей российской ИТ-компании, резко выросли на Московской бирже после появления сообщения от Bloomberg о предложении выкупа 51% акций компании со стороны миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова.

Пока нет официального подтверждения этой информации, однако источник из Forbes указывает, что потенциальные инвесторы планируют приобрести только экономическую долю в компании, при этом «голосующий контроль должен остаться в руках команды управления 'Яндекса' в лице специально созданного фонда», пишет expert.ru.

Рынок положительно воспринял возможную продажу контрольного пакета «Яндекса» Владимиру Потанину («Интеррос») и Вагиту Алекперову («Лукойл»). На момент публикации цены акций компании торговались по 2285 рублей за акцию, что на 12,4% превышает уровень открытия.

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», отмечает, что рынку нравится участие таких крупных предпринимателей, в том числе Владимира Потанина, в приобретении акций «Яндекса». Это может стимулировать дальнейший рост компании, и рынок ожидает положительных перспектив.

Представитель инвестиционного сообщества, интервьюируемый «Экспертом», добавляет, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть вызван не только самой новостью о возможной сделке, но и репутацией заявленных интересантов. Важно отметить, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина приобрел ИТ-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке» и активы банка «Тинькофф», и все эти компании успешно работают на российском рынке.

А «Лукойл», где Вагит Алекперов владеет почти третью, выплатил дивиденды в размере 438 рублей на акцию, не учитывая промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 256 рублей на акцию.

Согласно СМИ, потенциальные инвесторы готовы приобрести не менее 51% акций «Яндекса», и данное предложение будет обсуждаться руководством материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, на следующей неделе. Однако окончательное решение необязательно будет принято именно в тот момент. «Эксперт» обратился к пресс-службе «Интерроса», но представители компании отказались комментировать возможную сделку.

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