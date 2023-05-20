Слухи о сделке: акции «Яндекса» взлетают на фоне новостей о предложении Потанина

Представитель инвестиционного сообщества, интервьюируемый «Экспертом», добавляет, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть вызван не только самой новостью о возможной сделке, но и репутацией заявленных интересантов. Важно отметить, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина приобрел ИТ-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке» и активы банка «Тинькофф», и все эти компании успешно работают на российском рынке.