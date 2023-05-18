Врач Александр Мясников объяснил нормы артериального давления и способы измерения

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Он подчеркнул, что норма артериального давления сегодня составляет менее 120/80, пишет Pravda.Ru
Мясников пояснил, что диапазон от 120/80 до 129/80 является предгипертонией, а значения от 130/80 до 139/89 уже считаются начальной стадией гипертонии. Отмечается, что значения 140/90 и выше соответствуют второй стадии артериальной гипертензии, также известной как гипертоническая болезнь.
Однако Мясников подчеркнул, что нормы артериального давления могут различаться у разных людей, особенно если у них уже имеется повышенное или пониженное давление. Также у беременных женщин и людей, страдающих диабетом, существуют свои нормальные значения.
Врач отметил, что идеальным давлением считается не 120/80, как прежде считалось, а 110/70. Он также рекомендовал измерять давление три раза подряд с пятиминутным перерывом между измерениями для получения более точных результатов.