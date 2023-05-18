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Врач Александр Мясников объяснил нормы артериального давления и способы измерения

18 мая 2023, 07:45
В честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, известный врач Александр Мясников опубликовал пост на своей странице в социальной сети, посвященный данной теме.

Он подчеркнул, что норма артериального давления сегодня составляет менее 120/80, пишет Pravda.Ru

Мясников пояснил, что диапазон от 120/80 до 129/80 является предгипертонией, а значения от 130/80 до 139/89 уже считаются начальной стадией гипертонии. Отмечается, что значения 140/90 и выше соответствуют второй стадии артериальной гипертензии, также известной как гипертоническая болезнь.

Однако Мясников подчеркнул, что нормы артериального давления могут различаться у разных людей, особенно если у них уже имеется повышенное или пониженное давление. Также у беременных женщин и людей, страдающих диабетом, существуют свои нормальные значения.

Врач отметил, что идеальным давлением считается не 120/80, как прежде считалось, а 110/70. Он также рекомендовал измерять давление три раза подряд с пятиминутным перерывом между измерениями для получения более точных результатов.

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