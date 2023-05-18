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В Нижнесергинском муниципальном районе задержали поджигателя

18 мая 2023, 07:33
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области, огнеборцы задержали подозреваемого в поджоге, который стал причиной возгорания почти 300 гектаров сухой травы в Нижнесергинском муниципальном районе.

Поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи села Тюльгаш в Нижнесергинском муниципальном районе. Прибывшие на место происшествия пожарные задержали подозреваемого в поджоге растительности. Следственные органы будут заниматься расследованием данного инцидента, пишет ФедералПресс.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев пламя, охватившее площадь в 270 гектаров, было потушено, предотвратив его распространение.

Представители МЧС отметили, что нет угрозы распространения пожара на лесные массивы или населенные пункты.

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