В Нижнесергинском муниципальном районе задержали поджигателя

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи села Тюльгаш в Нижнесергинском муниципальном районе. Прибывшие на место происшествия пожарные задержали подозреваемого в поджоге растительности. Следственные органы будут заниматься расследованием данного инцидента, пишет ФедералПресс.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев пламя, охватившее площадь в 270 гектаров, было потушено, предотвратив его распространение.
Представители МЧС отметили, что нет угрозы распространения пожара на лесные массивы или населенные пункты.