В Нижнесергинском муниципальном районе задержали поджигателя

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области, огнеборцы задержали подозреваемого в поджоге, который стал причиной возгорания почти 300 гектаров сухой травы в Нижнесергинском муниципальном районе.