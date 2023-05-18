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Ученые обнаружили, что биоритмы влияют на эмоциональное состояние человека

18 мая 2023, 08:25
Ученые из Лейденского университета в Нидерландах провели исследование, в результате которого была выявлена связь между биоритмами и поведением человека.

Циклы биоритмов могут варьироваться от 7 до 52 дней и влиять на многие аспекты поведения, такие как количество прикосновений к экрану смартфона и продолжительность касания. В исследовании приняли участие люди разных возрастов и пола, и было установлено, что у многих людей есть поведенческие биоритмы, пишет iz.ru.

Однако, неясно, с чем связаны эти биоритмы, и ученые предполагают, что они могут быть связаны с персональными когнитивными способностями и окружением. Исследование было опубликовано в медицинском журнале npj Digital Medicine.

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