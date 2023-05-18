Ученые обнаружили, что биоритмы влияют на эмоциональное состояние человека

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Циклы биоритмов могут варьироваться от 7 до 52 дней и влиять на многие аспекты поведения, такие как количество прикосновений к экрану смартфона и продолжительность касания. В исследовании приняли участие люди разных возрастов и пола, и было установлено, что у многих людей есть поведенческие биоритмы, пишет iz.ru.
Однако, неясно, с чем связаны эти биоритмы, и ученые предполагают, что они могут быть связаны с персональными когнитивными способностями и окружением. Исследование было опубликовано в медицинском журнале npj Digital Medicine.