Ученые обнаружили, что биоритмы влияют на эмоциональное состояние человека

Циклы биоритмов могут варьироваться от 7 до 52 дней и влиять на многие аспекты поведения, такие как количество прикосновений к экрану смартфона и продолжительность касания. В исследовании приняли участие люди разных возрастов и пола, и было установлено, что у многих людей есть поведенческие биоритмы, пишет iz.ru.