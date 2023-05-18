Физик Богачев рассказал о возможных последствиях пика солнечной активности

«Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов — это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности. Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно», — резюмировал эксперт.