Физик Богачев рассказал о возможных последствиях пика солнечной активности

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Он отметил, что людям с чувствительной кожей и реагирующим на магнитные бури и вспышки на Солнце, следует быть более внимательными к своему здоровью в периоды высокой солнечной активности, пишет iz.ru.
«Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов — это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности. Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно», — резюмировал эксперт.