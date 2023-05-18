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Физик Богачев рассказал о возможных последствиях пика солнечной активности

18 мая 2023, 08:33
Солнечная активность, достигнувшая своего пика в 2023–2024 годах, может повлиять на самочувствие людей, однако не представляет угрозы. Об этом заявил доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Он отметил, что людям с чувствительной кожей и реагирующим на магнитные бури и вспышки на Солнце, следует быть более внимательными к своему здоровью в периоды высокой солнечной активности, пишет iz.ru.

«Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов — это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности. Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно», — резюмировал эксперт.

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