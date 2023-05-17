В Солнечногорске провели финал первенства по рукопашному бою

В Солнечногорске прошли финальные соревнования первенства по рукопашному бою и кубок всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Более 300 спортсменов приняли участие в соревнованиях "Будущий рукопашник".