В Солнечногорске провели финал первенства по рукопашному бою

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Состязания проходили на базе физкультурно-оздоровительного центра "Олимп". На церемонии открытия соревнований с приветственным словом выступил муниципальный депутат Андрей Воробьев.
Участники представляли спортивные клубы из Москвы, Подмосковья, Калужской, Тульской, Курской, Саратовской областей и Пермского края. Юным бойцам предстояло пройти шесть этапов, чтобы определить победителей, пишет 360.
В результате соревнований первые места заняли трое спортсменов, еще четверо стали обладателями серебряных медалей, а семеро получили бронзовые награды.