Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Солнечногорске провели финал первенства по рукопашному бою

17 мая 2023, 11:39
В Солнечногорске прошли финальные соревнования первенства по рукопашному бою и кубок всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Более 300 спортсменов приняли участие в соревнованиях "Будущий рукопашник".

Состязания проходили на базе физкультурно-оздоровительного центра "Олимп". На церемонии открытия соревнований с приветственным словом выступил муниципальный депутат Андрей Воробьев.

Участники представляли спортивные клубы из Москвы, Подмосковья, Калужской, Тульской, Курской, Саратовской областей и Пермского края. Юным бойцам предстояло пройти шесть этапов, чтобы определить победителей, пишет 360.

В результате соревнований первые места заняли трое спортсменов, еще четверо стали обладателями серебряных медалей, а семеро получили бронзовые награды.

Подпишитесь
Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша
Вчера, 11:44
В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО
Сегодня, 05:07
Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Сегодня, 05:51
Трое в больнице. В Омске пьяный водитель устроил жесткую аварию с автобусом
Сегодня, 08:07
В Омске на улице Блюхера конфликт между мужчинами закончился стрельбой
Сегодня, 11:46
Новые модели лифтов Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие
Сегодня, 06:55