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В России задержали организаторов мошеннических Telegram-каналов

17 мая 2023, 14:17
Сотрудники МВД России задержали организаторов сети анонимных Telegram-каналов о крупных регионах России, которые вымогали у людей деньги под угрозой публикации компромата.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники называли свои каналы яркими и токсичными названиями и использовали непроверенную информацию о региональных руководителях и предпринимателях, чтобы подорвать их авторитет. Об этом пишет 360tv.ru. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет и штраф.

Каналы выпускали материалы на различные темы общественной и политической жизни России.

Дома у организаторов прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли технику и сим-карты. Полиция задержала директора PR-агентства, замначальника отдела госпредприятия и журналиста, который писал тексты. В рамках расследования возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

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