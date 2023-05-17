В России задержали организаторов мошеннических Telegram-каналов

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники называли свои каналы яркими и токсичными названиями и использовали непроверенную информацию о региональных руководителях и предпринимателях, чтобы подорвать их авторитет. Об этом пишет 360tv.ru. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет и штраф.