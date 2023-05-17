В России задержали организаторов мошеннических Telegram-каналов

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники называли свои каналы яркими и токсичными названиями и использовали непроверенную информацию о региональных руководителях и предпринимателях, чтобы подорвать их авторитет. Об этом пишет 360tv.ru. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет и штраф.
Каналы выпускали материалы на различные темы общественной и политической жизни России.
Дома у организаторов прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли технику и сим-карты. Полиция задержала директора PR-агентства, замначальника отдела госпредприятия и журналиста, который писал тексты. В рамках расследования возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».