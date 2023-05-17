Столичные школьники стали первыми по читательской грамотности в мировом рейтинге

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о впечатляющих результатах столичных школьников, которые заняли лидирующие позиции по уровню читательской грамотности в мире. Они опередили сверстников из таких стран, как Сингапур, Гонконг и многих других. Об этом он написал в своем блоге.