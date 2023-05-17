Столичные школьники стали первыми по читательской грамотности в мировом рейтинге

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
"Ребята уже второй раз становятся лидерами. Они набрали 598 баллов. В исследовании приняли участие 5745 учеников четвертых классов из 174 московских школ, которые были выбраны случайным образом", - поделился мэр.
Участники исследования читали художественные и информационные тексты и выполняли соответствующие задания. Кроме того, дети, их родители, учителя и директора школ заполнили специальные анкеты.
Собянин подчеркнул, что Москва стала единственным участником исследования, где 100 процентов учеников преодолели минимальный порог в 400 баллов (среднее международное значение составляет 94%). Более трети (35%) четвероклассников продемонстрировали высший уровень понимания текстов (625 баллов и выше), что в пять раз превышает среднее международное значение (7%), пишет 360.