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Updated Сегодня, 11:29

Столичные школьники стали первыми по читательской грамотности в мировом рейтинге

17 мая 2023, 11:28
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о впечатляющих результатах столичных школьников, которые заняли лидирующие позиции по уровню читательской грамотности в мире. Они опередили сверстников из таких стран, как Сингапур, Гонконг и многих других. Об этом он написал в своем блоге.

"Ребята уже второй раз становятся лидерами. Они набрали 598 баллов. В исследовании приняли участие 5745 учеников четвертых классов из 174 московских школ, которые были выбраны случайным образом", - поделился мэр.

Участники исследования читали художественные и информационные тексты и выполняли соответствующие задания. Кроме того, дети, их родители, учителя и директора школ заполнили специальные анкеты.

Собянин подчеркнул, что Москва стала единственным участником исследования, где 100 процентов учеников преодолели минимальный порог в 400 баллов (среднее международное значение составляет 94%). Более трети (35%) четвероклассников продемонстрировали высший уровень понимания текстов (625 баллов и выше), что в пять раз превышает среднее международное значение (7%), пишет 360.

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