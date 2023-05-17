Россия стала основным поставщиком нефти в Индию

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
За указанный период Москва поставила Нью-Дели 50,84 миллиона тонн нефти. Однако, из-за ценового потолка в $60 за баррель стоимость российской нефти оказалась ниже, чем нефти из Ирака. Таким образом, Багдад предоставил 50,31 миллиона тонн нефти на сумму $33,37 миллиарда, в то время как за российскую нефть индийская сторона заплатила $31,02 миллиарда, пишет iz.ru.
Среди ведущих поставщиков нефти в Индию также значатся Саудовская Аравия, которая поставила 39,37 миллиона тонн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с поставками 21,5 миллиона тонн и США с поставками 15,16 миллиона тонн.