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Россия стала основным поставщиком нефти в Индию

17 мая 2023, 06:35
В 2022-2023 финансовом году Россия стала главным экспортером нефти в Индию. Информацию об этом опубликовала газета Mint, ссылаясь на данные индийского министерства торговли и промышленности.

За указанный период Москва поставила Нью-Дели 50,84 миллиона тонн нефти. Однако, из-за ценового потолка в $60 за баррель стоимость российской нефти оказалась ниже, чем нефти из Ирака. Таким образом, Багдад предоставил 50,31 миллиона тонн нефти на сумму $33,37 миллиарда, в то время как за российскую нефть индийская сторона заплатила $31,02 миллиарда, пишет iz.ru.

Среди ведущих поставщиков нефти в Индию также значатся Саудовская Аравия, которая поставила 39,37 миллиона тонн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с поставками 21,5 миллиона тонн и США с поставками 15,16 миллиона тонн.

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