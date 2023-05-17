Россия стала основным поставщиком нефти в Индию

За указанный период Москва поставила Нью-Дели 50,84 миллиона тонн нефти. Однако, из-за ценового потолка в $60 за баррель стоимость российской нефти оказалась ниже, чем нефти из Ирака. Таким образом, Багдад предоставил 50,31 миллиона тонн нефти на сумму $33,37 миллиарда, в то время как за российскую нефть индийская сторона заплатила $31,02 миллиарда, пишет iz.ru.