Массовая драка в Москве: три человека госпитализированы

Драке приняли участие десять человек. По словам представителя пресс-службы, конфликт между гражданами возник по повседневным причинам. Три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Остальные участники драки скрылись с места происшествия, пишет газета “Известия”.