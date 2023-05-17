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Массовая драка в Москве: три человека госпитализированы

17 мая 2023, 09:07
По информации пресс-службы столичного главка МВД, три человека были доставлены в больницу после массовой драки, которая произошла 17 мая в Москве. Инцидент имел место в деревне Десна в префектуре ТиНАО.

Драке приняли участие десять человек. По словам представителя пресс-службы, конфликт между гражданами возник по повседневным причинам. Три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Остальные участники драки скрылись с места происшествия, пишет газета “Известия”.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим инцидентом.

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