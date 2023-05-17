Массовая драка в Москве: три человека госпитализированы

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Драке приняли участие десять человек. По словам представителя пресс-службы, конфликт между гражданами возник по повседневным причинам. Три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Остальные участники драки скрылись с места происшествия, пишет газета “Известия”.
На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим инцидентом.