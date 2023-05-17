Эксперт рассказал, как бороться с расширенными порами на лице

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В интервью Pravda.Ru она подчеркнула, что расширенные поры могут быть признаком нарушения гормонального фона или гипоавитаминоз (недостаток витаминов A, E, D), а также наследственным фактором. Возраст не играет роли - с проблемой расширенных пор сталкиваются и подростки, и люди после 30 лет.
Как бороться с расширенными порами? Прежде всего, нужно выбрать правильный уход за кожей, учитывая ее тип. Косметические средства обязательно должны быть некомедогенными (не вызывающими появления комедонов). Уход должен состоять из нескольких этапов: очищение, маски, скраб-пилинги, домашние пилинги, нанесение уходового средства и матирующие салфетки.
При этом важно помнить, что пересушивание кожи может привести к ее дополнительному загрязнению и активной выработке сальных желез, что усугубит проблему. Поэтому залог здоровой кожи - это питание и увлажнение, необходимость использования SPF-средств для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей.
Если требуется более радикальное решение проблемы расширенных пор, можно обратиться к косметическим процедурам, таким как пилинги, лазерные шлифовки, криомассаж, механическая или ультразвуковая чистка, мезотерапия. Профессиональный подход и рекомендации специалиста помогут получить максимальный эффект и избавиться от проблемы расширенных пор.