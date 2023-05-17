Эксперт рассказал, как бороться с расширенными порами на лице

Расширенные поры на коже лица могут стать проблемой для людей с любым типом кожи, но они чаще встречаются у людей с жирной или комбинированной кожей, из-за гиперпродукции подкожного сала. О том, как бороться с ними, рассказала врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.