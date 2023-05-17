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Published Сегодня, 14:57

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Эксперт рассказал, как бороться с расширенными порами на лице

17 мая 2023, 14:57
Расширенные поры на коже лица могут стать проблемой для людей с любым типом кожи, но они чаще встречаются у людей с жирной или комбинированной кожей, из-за гиперпродукции подкожного сала. О том, как бороться с ними, рассказала врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

В интервью Pravda.Ru она подчеркнула, что расширенные поры могут быть признаком  нарушения гормонального фона или гипоавитаминоз (недостаток витаминов A, E, D), а также  наследственным фактором. Возраст не играет роли - с проблемой расширенных пор сталкиваются и подростки, и люди после 30 лет.

Как бороться с расширенными порами? Прежде всего, нужно выбрать правильный уход за кожей, учитывая ее тип. Косметические средства обязательно должны быть некомедогенными (не вызывающими появления комедонов). Уход должен состоять из нескольких этапов: очищение, маски, скраб-пилинги, домашние пилинги, нанесение уходового средства и матирующие салфетки.

При этом важно помнить, что пересушивание кожи может привести к ее дополнительному загрязнению и активной выработке сальных желез, что усугубит проблему. Поэтому залог здоровой кожи - это питание и увлажнение, необходимость использования SPF-средств для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей.

Если требуется более радикальное решение проблемы расширенных пор, можно обратиться к косметическим процедурам, таким как пилинги, лазерные шлифовки, криомассаж, механическая или ультразвуковая чистка, мезотерапия. Профессиональный подход и рекомендации специалиста помогут получить максимальный эффект и избавиться от проблемы расширенных пор.

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