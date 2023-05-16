Участники СВО будут получать поддержку по единому стандарту

«В Омской области «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Осенью прошлого года омские единороссы вышли с инициативой внести в список льготных категорий по догазификации ветеранов боевых действий, а также мобилизованных. Губернатор эту инициативу поддержал, и уже под конец года соответствующее решение было принято. Позже, уже в этом году, во время визита секретаря генштаба «Единой России» глава Омской области Виталий Хоценко объявил о расширении списка получателей льгот, добавив еще шесть категорий.