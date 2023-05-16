Участники СВО будут получать поддержку по единому стандарту

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Результат исследования применения нового стандарта в регионах будет входить в ежемесячные доклады рабочей группы президенту, сообщил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время своего выступления на выездном заседании в центре управления регионом, которое проводилось в подмосковном Красногорске. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продленного дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей», — разъяснил Турчак.
В то же время ряд других мер все же потребует финансирования, однако эти меры уже были введены во многих регионах и успели подтвердить свою целесообразность.
В частности, Андрей Турчак напомнил, что в общий стандарт включено льготное питание детей участников СВО, проходящих обучение в 5-–11-х классах средней школы или получающих среднее профессиональное образование. Данная мера, по словам руководителя группы, реализована уже более чем в 50 регионах. В регионах Центрального федерального округа также работает программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных.
Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и за реализацией мер поддержки, ставших частью единого стандарта, рабочая группа по вопросам спецоперации будет осуществлять совместно с координационным центром кабмина, а также с координаторами группы в регионах.
В свою очередь, руководитель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. Главная задача организации состоит в предоставлении подопечным помощи в решении максимально широкого круга вопросов.
«Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также помощь в решении бытовых вопросов», — отметила Цивилева. Она также попросила не забывать о необходимости привлекать этих людей к патриотическому воспитанию, активно вовлекая их в общественную жизнь. Об этом информирует сайт ER.ru.
В свою очередь, Андрей Турчак заявил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей будет продолжаться.
«В Омской области «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Осенью прошлого года омские единороссы вышли с инициативой внести в список льготных категорий по догазификации ветеранов боевых действий, а также мобилизованных. Губернатор эту инициативу поддержал, и уже под конец года соответствующее решение было принято. Позже, уже в этом году, во время визита секретаря генштаба «Единой России» глава Омской области Виталий Хоценко объявил о расширении списка получателей льгот, добавив еще шесть категорий.
Что касается помощи мобилизованным и их семьям в целом, то в каждом административном округе Омска и муниципальном образовании Омской области созданы штабы по социальной поддержке. Дети наших бойцов могут в первоочередном порядке получить направление на оплачиваемую практику в колледж, в школах – горячее питание. Также в регионе семьи мобилизованных освобождены от платы за детский сад, им оказывается поддержка в сфере занятости, а также при необходимости психологическая помощь.
Лечение и реабилитация раненых бойцов и мирных жителей также в приоритете у регионального отделения партии. Омские врачи-единороссы первыми в стране наладили эвакуацию раненых участников СВО и мирных жителей в гражданские больницы Сибири и Урала. Главный врач медучреждения, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной лично занимался эвакуацией вместе с группой медиков КМХЦ и Омского онкологического диспансера», - сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов.