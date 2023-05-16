РЭО: Модную одежду из вторсырья покажут 25 мая на НМЭК

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица представят свои творческие работы из материалов, полученных от переработки отходов. В рамках показа также будет представлена апсайклинг-коллекция РЭО, уже знакомая по форуму "Таврида" в 2022 году. Известный модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова тоже представит свою уникальную коллекцию, пишет newia.ru.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, данное мероприятие направлено на популяризацию и развитие экономики замкнутого цикла, а также на повышение осведомленности о необходимости сохранения природных ресурсов. Материалы для апсайклинг-коллекций были получены из старой одежды, собранной через боксы фонда "Второе дыхание" в Петербурге.
Проблема текстильных отходов становится все более актуальной. По данным РЭО, в России ежегодно образуется более 2 миллионов тонн текстильных отходов, из которых лишь незначительная часть подлежит утилизации. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что природные ресурсы необходимо бережно использовать, учитывая, что каждый городской житель в среднем выбрасывает от 15 до 17 килограммов текстильных отходов ежегодно.
Показ мод из вторичного сырья пройдет 25 мая в Большом выставочном зале академии им. А. Л. Штиглица, начало показа запланировано на в 16:30. Кроме того, в рамках конгресса РЭО организует выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую по переработке. Невский международный экологический конгресс продлится два дня - 25 и 26 мая 2023 года.