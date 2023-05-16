РЭО: Модную одежду из вторсырья покажут 25 мая на НМЭК

Профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица представят свои творческие работы из материалов, полученных от переработки отходов. В рамках показа также будет представлена апсайклинг-коллекция РЭО, уже знакомая по форуму "Таврида" в 2022 году. Известный модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова тоже представит свою уникальную коллекцию, пишет newia.ru.