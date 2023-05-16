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ПЦБК помогла пермским школьникам создать проект для всероссийского конкурса

16 мая 2023, 09:47
Фото: ПЦБК
Ученики пермской школы № 135 представили свой проект в финале всероссийских профориентационных соревнований “Инженерные кадры России - 2023”, который проводился в инновационном центре “Сколково” с четвертого по пятое мая. Школьники разрабатывали проект под наставничеством Пермской ЦБК.

По сообщению издания properm.ru, в этом году в соревнованиях приняли участие сто лучших команд - больше трехсот школьников и студентов со всей Российской Федерации в возрасте от пяти до семнадцати лет. Проекты участников прошли региональный отбор и получили высокую оценку экспертов.

Ученики пермской школы № 135 представили проект «Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования», который разрабатывали совместно с ПЦБК. Робот встроен в саму бумагоделательную машину (БДМ) и может наносить шрихкод на рулон бумаги в процессе производства. Готовый рулон забирает погрузчик.  Его дальнейшее перемещение по цеху или складу осуществляется с помощью системы штрихкодирования. Благодаря этому можно в режиме реального времени находить продукцию и отслеживать весь ее жизненный цикл.

Проект начали разрабатывать осенью прошлого года. Ученики школы № 135 приезжали на экскурсии в ПЦБК, чтобы подробно изучить особенности технологического процесса. Также в рамках наставнических встреч прорабатывались связанные с алгоритмом и общим функционированием модели практические моменты.

По словам инженера-проектировщика проектного офиса ПЦБК Вероники Синицыной, несмотря на относительно недавнее сотрудничество с учениками пермской школы № 135, уже получены высокие результаты. Сначала была победа на региональном уровне, а теперь на российском в номинации «Взаимодействие с предприятием» соревнований «ИКаР-классик». Она отметила, что у школьников есть желание сотрудничать, развиваться и побеждать.

«Уверены, что в итоге появятся новые проекты и перспективы!» – поделилась впечатлениями Синицына.

К производственно-образовательному кластеру ПЦБК школа № 135 присоединилась осенью 2022 года. В рамках соглашения промышленное предприятие и школа помогают школьникам в профессиональном самоопределении путем проведения экскурсий на производство, профессиональных проб и реализации совместных проектов. В общей сложности в рамках кластера партнерами Пермской целлюлозно-бумажной компании стали шестнадцать образовательных учреждений, в том числе школы, техникумы, колледжи и высшие учебные заведения.

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