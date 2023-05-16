ПЦБК помогла пермским школьникам создать проект для всероссийского конкурса

Ученики пермской школы № 135 представили проект «Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования», который разрабатывали совместно с ПЦБК. Робот встроен в саму бумагоделательную машину (БДМ) и может наносить шрихкод на рулон бумаги в процессе производства. Готовый рулон забирает погрузчик. Его дальнейшее перемещение по цеху или складу осуществляется с помощью системы штрихкодирования. Благодаря этому можно в режиме реального времени находить продукцию и отслеживать весь ее жизненный цикл.