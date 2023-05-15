В Подмосковье начался сезон борьбы с борщевиком Сосновского

Глава Мингосуправления области, Надежда Куртяник, поделилась информацией о применении приложения для отчетности о борьбе с борщевиком. Специалисты, работающие на участках, включают запись геотрека, фотографируют обработанные территории и указывают использованные химикаты и технику. Все полученные результаты моментально отображаются онлайн, что позволяет сотрудникам администрации городского округа оценить качество работы. Кроме того, в приложении оперативно появляется информация о новых очагах распространения борщевика Сосновского, пишет 360.