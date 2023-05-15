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В Подмосковье начался сезон борьбы с борщевиком Сосновского

15 мая 2023, 11:14
В регионе стартовал сезон борьбы с опасным сорняком — борщевиком Сосновского. В приложении "Проверки Подмосковья" уже взяли под контроль свыше 11 тысяч участков, где проводится обработка и уничтожение растений.

Глава Мингосуправления области, Надежда Куртяник, поделилась информацией о применении приложения для отчетности о борьбе с борщевиком. Специалисты, работающие на участках, включают запись геотрека, фотографируют обработанные территории и указывают использованные химикаты и технику. Все полученные результаты моментально отображаются онлайн, что позволяет сотрудникам администрации городского округа оценить качество работы. Кроме того, в приложении оперативно появляется информация о новых очагах распространения борщевика Сосновского, пишет 360.

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