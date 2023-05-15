Травмы двух детей на аттракционе в Южно-Сахалинске привели к возбуждению дела

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Published Сегодня, 08:02
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Инцидент произошел вечером 14 мая в Парке культуры и отдыха им. А.Ю. Гагарина. Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, произошло это на аттракционе "Колобок", где находились подростки и две семилетние девочки. В какой-то момент кресло с двумя детьми оторвалось и упало, что привело к получению травм. По предварительной информации, дети получили травмы головы, пишет газета “Известия”.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 части 1 Уголовного кодекса РФ, которая касается производства, хранения, перевозки и сбыта товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время проводятся следственные действия.