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Травмы двух детей на аттракционе в Южно-Сахалинске привели к возбуждению дела

15 мая 2023, 08:02
Согласно информации, опубликованной на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, двое детей получили травмы на аттракционе в Южно-Сахалинске. В связи с этим произошедшим было возбуждено уголовное дело, как сообщается 15 мая.

Инцидент произошел вечером 14 мая в Парке культуры и отдыха им. А.Ю. Гагарина. Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, произошло это на аттракционе "Колобок", где находились подростки и две семилетние девочки. В какой-то момент кресло с двумя детьми оторвалось и упало, что привело к получению травм. По предварительной информации, дети получили травмы головы, пишет газета “Известия”.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 части 1 Уголовного кодекса РФ, которая касается производства, хранения, перевозки и сбыта товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время проводятся следственные действия.

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