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Депутаты поддержали идею проведения праздника в честь победы "Зенита"

15 мая 2023, 19:30
Депутаты Госдуме поддержали идею проведения петербургским футбольным клубом "Зенит" фестиваля в честь победы в чемпионате России. Мероприятие должно включить в себя конкурсы, развлечения, призы.

Об этом пишет Pravda.Ru.

Депутат Светлана Бессараб выразила мнение, что проведение таких мероприятий оправдано, если их поддерживают жители города. Она напомнила, что подобные мероприятия проводились даже во времена ВОВ.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев также считает допустимым чествование спортсменов, однако отмечает, что мероприятие должно быть четко регламентировано.

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