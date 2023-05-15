Депутаты поддержали идею проведения праздника в честь победы "Зенита"

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Об этом пишет Pravda.Ru.
Депутат Светлана Бессараб выразила мнение, что проведение таких мероприятий оправдано, если их поддерживают жители города. Она напомнила, что подобные мероприятия проводились даже во времена ВОВ.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев также считает допустимым чествование спортсменов, однако отмечает, что мероприятие должно быть четко регламентировано.